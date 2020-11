Isolamento energetico, la nuova norma del Comune di Forlì esempio pilota a livello nazionale

Il Comune di Forlì ha promosso un'innovativa norma per l'efficientamento energetico degli edifici. "Siamo una realtà pilota in tutta Italia e per condividere questa nostra esperienza siamo stati invitati a presentarla al Convegno dell'Anaci, l'associazione nazionale che rappresenta gli amministratori di condominio, che venerdì ha coinvolto nella modalità online circa 600 partecipanti", esordisce il vicesindaco con delega all'urbanistica Daniele Mezzacapo, che ha partecipato all'appuntamento insieme al dirigente del Servizio Urbanistica Massimo Visani e all'architetto Mara Rubino, funzionario del Comune di Forlì.

"Il progetto è nato nei mesi scorsi grazie alla condivisione di questo importante argomento da parte di tecnici, operatori del settore, cittadini e Amministrazione comunale - entra nel dettaglio il vicesindaco -. Le motivazioni di questa attenzione sono da ricercarsi nei recenti provvedimenti statali di agevolazione fiscale e pure nell'esigenza di migliorare il comfort e la qualità abitativa soprattutto degli immobili del Centro storico. L'argomento ha meritato un approccio graduale che ha consentito di mediare efficientamento energetico, qualità ecologico-ambientale e tutela del patrimonio edilizio, con attenzione ai prospetti esterni degli edifici, alla presenza di apparati decorativi e stilistici da salvaguardare e all'eventuale restrizione della carreggiata stradale".

"Un elemento rilevante del nostro progetto - sottolinea Mezzacapo - è rappresentato dal metodo concretizzato mediante un tavolo di lavoro che ha coinvolto i Presidenti e i Rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali, i tecnici dei Servizi comunali interessati e i rappresentanti dei Quartieri del Centro storico. Dal tavolo sono emerse importanti considerazioni che hanno consentito di individuare le linee guida per un'applicazione consapevole delle migliori tecnologie a disposizione, anche a tutela e salvaguardia del valore storico di alcuni degli ambiti di intervento".