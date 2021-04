L'Emilia-Romagna stoppa l'idea delle isole Covid-free. Bonaccini insiste sul passaporto vaccinale

Lo mette in chiaro il governatore Stefano Bonaccini, lunedì mattina via social network, dopo la presa di posizione del suo assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini

L'Emilia-Romagna stoppa l'idea delle isole Covid-free emersa in questi giorni. E insiste invece sulla proposta del passaporto vaccinale. Lo mette in chiaro il governatore Stefano Bonaccini, lunedì mattina via social network, dopo la presa di posizione del suo assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. "Mi auguro che il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rigetti immediatamente la proposta di isole covid free- ammonisce Bonaccini- non possono esserci localita' turistiche privilegiate a discapito di altre".

Piuttosto, insiste il presidente, "il Governo si dia da fare perche' arrivino piu' dosi possibili per vaccinare nel piu' breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo", afferma Bonaccini. (fonte Dire)