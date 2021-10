Ispezioni al cavalcavia dell'autostrada: tre giorni di senso unico alternato sulla Cervese

Da martedì fino al termine dei lavori, previsto per giovedì, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri in prossimità del cavalcavia autostradale dal km 5+650 al km 5+750 della Cervese per consentire le operazioni di ispezioni avanzate alla struttura. Le lavorazioni sulla Cervese aventi la necessità del senso unico alternato saranno eseguite solo nei giorni feriali dalle 8 alle 18 ed essere sospese nelle giornate di sabato e nei festivi, ripristinando la circolazione con il doppio senso di marcia. Durante lo svolgimento dei lavori e sino alla loro completa realizzazione la velocità all'interno del cantiere non si deve superare il limite massimo di km/h 30 e vigerà il divieto di sorpasso.