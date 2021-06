Istituto aeronautico, un ventaglio di iniziative per gli studenti con lo scopo di recuperare la socialità

L’Istituto Tecnico Aeronautico Francesco Baracca di Forlì ha colto al volo la proposta del Ministro Bianchi, di recuperare la socialità che è andata perduta con l’introduzione della didattica a distanza, in seguito all’emergenza covid e che ha penalizzato soprattutto i ragazzi del primo biennio, i quali non hanno avuto la possibilità di sperimentare la peculiarità della scuola scelta.

Il “Baracca” ha, infatti organizzato un vero e proprio carnet di iniziative a cui i ragazzi possono prendere parte, scegliendo tra progetti che spaziano dalla musica allo sport, passando per la storia ed il cinema. La specificità dell’Istituto emerge anche durante l’estate: solo per citarne alcune le proposte saranno prevalentemente incentrate sul mondo dell’aviazione vissuto sia sul piano pratico (voli con gli ultraleggeri), sia su quello storico-artistico (ad esempio visita ai mosaici del Collegio Aeronautico o alle Gallerie Caproni di Predappio).

"Numerosi studenti - spiega l'istituto - hanno aderito con entusiasmo alle iniziative, dimostrando di aver apprezzato quanto suggerito dal Ministro dell’Istruzione e manifestando il desiderio di ritrovarsi a scuola non solo per apprendere, ma anche conoscere, socializzando e divertendosi. La scuola torna dunque ad essere al centro della vita dei ragazzi, per colmare il vuoto creato dalla DAD e dal lockdown. Alunni e professori insieme, nonostante il caldo, si incontrano per riallacciare i rapporti personali e contrastare l’isolamento".

I progetti che l’Istituto propone ai propri ragazzi sono i seguenti: Estate in musica; Walk and talk nei luoghi dell’aviazione; Mille passi al volo; Ciack si vola; Laboratorio volo; Global studies/class debate; Progetto escursionismo; Onda solare.