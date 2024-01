La giornata tipo di un pilota e di un tecnico manutentore: gli studenti del "Baracca" alla scoperta dei segreti del "Vega"

Anche quest’anno l'Istituto Tecnico Aeronautico "Francesco Baracca" di Forlì ed il Settimo Reggimento Aviazione Esercito “Vega” di Rimini hanno collaborato per consolidare le competenze e conoscenze degli studenti, considerate le particolari affinità tra le peculiarità proprie di un’unità di volo dell’Aviazione dell’Esercito e l’offerta formativa proposta dall’istituto per gli indirizzi di conduzione aerea, costruzione aerea e logistica. Gli studenti di quinta hanno infatti potuto conoscere da vicino la realtà operativa di uno dei reparti di punta dell’Aviazione dell’Esercito, che da 25 anni opera nel territorio romagnolo.

Nel corso del progetto, suddiviso in due giornate per ciascuna classe, i ragazzi del “Baracca”, suddivisi in piccoli gruppi itineranti tra il Centro di Formazione Equipaggi NH90, gli hangar manutentivi ed i 2 gruppo di volo, hanno potuto vivere la giornata tipo di un pilota e di un tecnico manutentore dell’Aviazione dell’Esercito, partecipando alle attività che giornalmente permettono agli elicotteri ed agli equipaggi di pianificare e condurre le missioni di volo.

Dalle scrupolose attività manutentive programmate a quelle giornaliere che garantiscono l’indispensabile sicurezza di ogni volo, gli studenti hanno potuto apprezzare i più moderni e complessi sistemi di navigazione, di osservazione diurna e notturna e presso il Centro Formazione Equipaggi NH90, guidati da un team di istruttori di volo e di materie tecniche-aeronautiche, ed hanno potuto consolidare nozioni acquisite in classe a Forlì, toccando con mano le principali componenti meccaniche ed avioniche grazie all’aula Practical Training ed a 2 simulatori di missione che riproducono fedelmente l’interfaccia uomo-macchina, consentendo l’addestramento di tecnici manutentori e piloti ai sistemi di bordo.

Nelle giornate trascorse al Settimo “Vega” gli studenti hanno potuto apprezzare, oltre alla competenza, la professionalità e la dedizione del personale che li ha accompagnati in questo percorso, il profondo rapporto di collaborazione e fiducia che si respira nelle realtà altamente specializzate dell’Esercito Italiano, manifestando un notevole interesse, sia in un’ottica di formazione ed orientamento ma soprattutto di motivazione e speranza verso un possibile futuro lavorativo con le “stellette”.

Il Comandante del Settimo “Vega”, Colonnello Enrico Tamagnone, salutando la dirigente scolastica Maura Bernabei e la docente Manuela Maltoni intervenute nella giornata conclusiva del percorso, ha sottolineato quanto "questo tipo di collaborazioni siano importanti per avvicinare i ragazzi, futuro del nostro Paese, ad una realtà come quella dell’Esercito Italiano e delle Forze Armate, il cui silente e discreto lavoro è sempre al servizio dei cittadini, mettendo a disposizione le proprie risorse soprattutto nelle situazioni di emergenza, necessità e urgenza in territorio nazionale ed internazionale".