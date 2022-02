Masini, ok alla svolta: l'istituto musicale diventerà una fondazione intitolata al grande tenore

Pare che non ci siano più intoppi sulla strada della nuova "Fondazione Masini", dopo l'improvviso stop dello scorso 10 febbraio, quando venne revocata all'ultimo, con appena 40 minuti di anticipo , la seduta della commissione consigliare che avrebbe dovuto vagliare il nuovo statuto della fondazione in cui andrà a trasformarsi l'istituto Musicale Angelo Masini di corso Garibaldi. L'annullamento della commissione provocò, a cascata, anche quello del successivo consiglio comunale, con aspre polemiche politiche acuite dalle tensioni di maggioranza in corso con Fratelli d'Italia. "La commissione si sarebbe potuta fare, ma c'è stato un errore tecnico tra gli uffici nell'annullamento di cui mi assumo la responsabilità", spiega l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, come ad allontanare lo spettro che su questa delibera la maggioranza abbia risentito dei dissidi interni.

Questa volta la delibera pare mettere d'accordo tutti, anche il centro-sinistra. "Vorrei fosse una delibera il più possibile bi-partisan, abbiamo inserito modifiche proposte dall'opposizione", commenta Melandri. A partire dalla denominazione, che - come richiesto dal Pd - non perderà il riferimento all'illustre tenore forlivese, chiamandosi Fondazione Angelo Masini Forlì" e non più “Fondazione Musica e Cultura di Forlì” come inizialmente proposto.

E d'altra parte se la città ha un'istituto di fatto comunale che si occupa dell'educazione musicale dei giovani è proprio grazie all'importante lascito in denaro di 200mila lire dell'epoca, ereditato dal tenore Angelo Masini. Il lungo iter è finalizzato a cambiare la veste giuridica di ente morale. Gli enti morali non hanno più da decenni un quadro normativo chiaro, dato che stanno sparendo dalla normativa. Si procede quindi alla trasformazione in un ente normato come Fondazione e più facile da gestire. La Fondazione andrà ad acquisire il patrimonio dell'attuale ente morale, stimato in circa 415mila euro costituito dal lascito di Angelo Masini (utilizzato per borse di studio) e dagli strumenti musicali. Il Comune da parte sua continuerà a sovvenzionare l'istituto, controllandone il consiglio direttivo, con nomine che avranno durata pari a quello del mandato amministrativo.

Nel nuovo statuto sono state accolte alcune proposte di modifica da parte di Pd e Forlì & Co.: oltre al cambio di denominazione, anche la modifica del consiglio direttivo a 7 membri, in u numero dispari e non pari (8) come inizialmente previsto. Viene inoltre limitato il raggio di azione istituzionale del "Masini" al territorio dell'Emilia-Romagna. "Le modifiche vanno nella direzione da noi richiesta", concorda il capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani. "Constatiamo che è una versione migliorativa. C'è stata una volontà di confrontarsi e recepire le richeiste", aggiunge Federico Morgagni (Forlì & Co). "La Fondazione non entrerà nel Terzo Settore - conclude Melandri -, mentre vorremmo che diventasse in futuro davvero una fondazione con la partecipazione di più soggetti".