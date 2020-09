Istituto Musicale "Angelo Masini", ultimi giorni per iscriversi ai corsi con i test d'ammissione

Sono ancora aperte le iscrizioni all'Istituto Musicale “Angelo Masini” di Forlì per l'anno scolastico 2020-2021. Il progetto di rilancio della storica realtà cittadina propone un ricco programma che, fra tradizione enovità, offre una qualificata didattica musicale arricchita da nuove proposte. Per poter frequentare alcune classi di strumento è necessario sostenere esami di ammissione che si svolgeranno dal 7 al 9 settembre. Questi i corsi: Armonia e contrappunto, Chitarra classica, Canto, Pianoforte, Organo, Percussioni, Saxofono, Corno, Fagotto, Clarinetto, Flauto, Oboe, Tromba, Trombone, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso e Propedeutica musicale 6/8 anni.

L'offerta formativa dell'Istituto Musicale Angelo Masini propone anche corsi per adulti senza esame di ammissione e corsi di perfezionamento: Maestro sostituto, Informatica musicale, Perfezionamento in Basso elettrico elettrico, Batteria, Canto moderno, Chitarra pop, rock e jazz, Pianoforte pop e jazz. Grandi novità sono rappresentate dai Corsi di musica dalla gestazione ai 3 anni del bambini e dai 3 ai 6 anni. Per maggiori informazioni su corsi, ammissioni e modalità organizzative: Segreteria in Corso Garibaldi n.98 (Forlì), tel. 0543.33598, www.istitutomusicalemasini.it e info@istitutomusicalemasini.it .