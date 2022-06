Istituto alberghiero "Artusi", esame di maturità per 119 studenti. Le pagelle dei più bravi oltre l'8

Sono 630 gli studenti che hanno frequentato l'Istituto professionale "Pellegrino Artusi" di Forlì. Di questi gli ammessi sono stati 459, mentre in 95 devono fare i conti col giudizio sospeso. I bocciati sono stati 49, mentre gli studenti non scrutinati 27. Esaminando per fasce d'età, gli studenti del primo anno sono stati 210, 184 dei quali promossi con la piena sufficienza, mentre in 19 dovranno ripetere la prima (sono sette invece i non scrutinati). Sono stati ammessi al terzo anno con in 80, mentre in 43 hanno l'asterisco al fianco del "6". Sono 17 coloro che dovranno rifrequentare la seconda (6 gli studenti non scrutinati).

Il terzo anno è stato frequentato da 120 allievi, 85 ammessi alla quarta, mentre i respinti sono 6. In 25 dovranno recuperare la materia col debito formativo, mentre sono 4 gli studenti non scrutinati. Sono 110 gli studenti promossi al quinto anno: la quarta è stata frequentata da 154 ragazzi, sette dei quali non ammessi. Giudizio sospeso per 27 allievi, mentre sono 10 i non scrutinati. Gli studenti alle prese con l'esame di stato sono 119 (5 i non ammessi). Per quanto riguarda il corso serale per adulti, gli idonei al secondo biennio sono nove, undici quelli alla quinta.

Gli studenti con la media superiore all'8

Classe 1^ A Grazia Samuele media 8,07

Classe 1^ A Laghi Gaia media 9,07

Classe 1^ A Mengozzi Nicola media 9,00

Classe 1^ A Moschini Diego media 9,00

Classe 1^ A Piacquadio Antonio media 9.23

Classe 1^ B Caruana Chiara media 9.36

Classe 1^ B Conti Martina media 8,07

Classe 1^ B Feroci Leonardo media 8,21

Classe 1^ B Urbinati Viola media 8,14

Classe 1^ D Bartolini Annalisa media 8,29

Classe 1^ E Magnani Luca media 8,57

Classe 1^ F Farfaneti Leonardo media 8,36

Classe 1^ F Guardigli Giada media 8,14

Classe 1^ G Battistini Emma media 9,79

Classe 1^ G Protti Alice media 8,07

Classe 1^ H Cangini Emma media 8,79

Classe 1^ H Capozzi Mattia media 8,29

Classe 1^ H Molari Ginevra media 8,50

Classe 1^ H Monti Alessia media 8.00

Classe 1^ H Zambelli Maya media 8.36

Classe 1^ I Laghi Alice media 8,38

Classe 1^ I Valentini Luca media 8,14

Classe 2^A Bianchi Beatrice media 8.36

Classe 2^A Costa Samuele media 8.07

Classe 2^A Giosa Sofia media 8,57

Classe 2^A Marcacci Tommaso media 8,07

Classe 2^A Panciatichi Eleonora media 8,93

Classe 2^A Tedaldi Lorenzo media 9,57

Classe 2^B Bazzoni Nicolas media 8,21

Classe 2^B Capriotti Fabio media 8,21

Classe 2^B Villareal Loraine Benedict media 8,14

Classe 2^C Morelli Aurora media 8,93

Classe 2^C Vitali Francesco media 8,29

Classe 2^D Sogja Daniel Mirash media 8,07

Classe 2^E Baiocchi Gabriele media 8,64

Classe 2^E Grifoni Lorenzo media 8,86

Classe 2^E Pieraccini Martina media 8,14

Classe 2^F Dibattista Teresa media 8,07

Classe 2^G Gollinucci Giulia media 8,00

Classe 2^G Martini Marica media 8,43

Classe 2^G Medici Alessandra media 8,07

Classi 3^ Enogastronomia

Classe 3^A Aleksandrov Toncho Stanev media 9,18

Classe 3^A Andreoli Thomas media 8,64

Classe 3^A Belletti Beatrice media 9,09

Classe 3^A Marcuzzi Davide media 8,36

Classe 3^A Matassa Lorenzo Pio media 8,82

Classe 3^A Mercuriali Arianna media 8,64

Classe 3^A Xu Jiaqiang media 9,09

Classe 3^A Zamagni Giosuè media 8,45

Classe 3^D Ambrosini Luca media 8,55

Classe 3^D D’Agostino Marco media 8,64

Classe 3^D Samorì Tommaso media 8,64

Classe 3^ F Foschi Ahsley media 8,18

Classe 3^F Naydenova Sofia Vasilea media 8,55

Classi 3^ Accoglienza turistica

Classe 3^B Gori Gaia media 9,36

Classe 3^B Guglielmi Agnese media 9,09

Classe 3^B Rimili Amira media 9.09



Classi 3^ Bar – Sala Vendita

Classe 3^C Bagnolini Greta media 9,64

Classe 3^C Conficconi Elisa media 9,18

Classe 3^C Nicosia Matteo media 8,45

Classe 3^C Pastorini Riccardo media 8,18

Classe 3^C Stasino Marika media 8,73

Classe 3^C Teodorani Anna media 9,82

Classi 3^ Arte Bianca

Classe 3^ G Apollonio Andrea media 8,18

Classe 3^ G Fiorini Astrid media 8,45

Classe 3^ G Kumar Diya media 8,27

Classe 3^ G Merendi Sofia media 8,55

Classe 3^ G Rosetti Alice media 9,09

Classi 4^ Enogastronomia

Classe 4^ A Casamenti Nicole media 8,18

Classe 4^ A De Gianni Fabio media 8,36

Classe 4^ A Mauri Matilde media 8,36

Classe 4^ D Neri Lucia media 8,18

Classe 4^ D Novelli Letizia media 8,09

Classe 4^ F Lleshi Selvie media 8,09

Classe 4^ F Piraccini Mirko media 8,27

Classe 4^ F Valenti Giovanni media 8,27

Classi 4^ Accoglienza Turistica

Classe 4^ B Bartoloni Eleonora media 8,17

Classe 4^ B Guidi Gaia media 8,08

Classe 4^ B Saragoni Andrea media 8,08

Classe 4^ B Scuoppo Rebecca media 8,92

Classi 4^ Bar – Sala e Vendita

Classe 4^ C Alessandrini Sara media 8,09

Classe 4^ C Gugnone Davide media 8,00

Classe 4^ E Cangini Davide media 8,18

Classe 4^ E Ciccotelli Giuseppe media 9,36

Classe 4^ E Collini Kevin media 8,18

Classe 4^ E Maldini Michelle media 8,18

Classe 4^ E Mengozzi Andrea media 9,18

Classe 4^ H Benedetti Samuele media 9,09

Classe 4^ H Pascaru Elena media 8,64

Classe 4^ H Ruffilli Sofia media 8,45

Classe 4^ H Russo Andrea media 8,09



Classi 4^ Arte Bianca

Classe 4^ G Arfelli Arianna media 8,00

Classe 4^ G Casali Vanessa media 8,08

Classe 4^ G Guidi Yuri media 8,25

Classe 4^ G Macrelli Elena media 8,08