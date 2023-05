All’istituto “Ruffilli” si celebra la giornata mondiale della grafica: una mostra sulla storia dell'arte

Giovedì 27 aprile nell'aula magna Santa Caterina dell'Istituto Professionale “Ruffilli” ha avuto luogo il "Pillola Graphic Day", un evento aperto alle scuole medie del territorio forlivese in occasione della Giornata Mondiale della Grafica. Tra i vari indirizzi dell'Istituto Ruffilli è presente infatti anche quello grafico-pubblicitario e i professori Gasparini, Righi e Sbarzaglia, insieme al regista e animatore Michele Bernardi, hanno ideato una mattina di proiezioni e laboratori pratici, dedicati agli alunni delle scuole medie. Gli studenti del 5° anno hanno inoltre arricchito la giornata installando una mostra di poster su 20 grandi autori della storia dell'arte, che hanno illustrato e descritto come una vera e propria visita guidata. Accompagnati dai loro insegnanti hanno partecipato al Pillola Graphic Day 50 alunni della scuola media “Caterina Sforza”, dell'Istituto Comprensivo n. 1 “Tecla Baldoni”, che si sono divertiti a costruire cartoline creative attraverso la tecnica del collage e giochi di carta con la tipografia. L'evento è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti ed è in programma di ripeterlo in futuro, mettendo in connessione scuole secondarie di primo e secondo grado in un’ottica di orientamento efficace.