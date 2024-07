Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”: nominato il Consiglio di Amministrazione

Il Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”. I Consiglieri nominati sono: Walter Neri, Jennifer Ruffilli, Isabella Landi, Chiara Pieraccini e Walter Zanzani.

Nell'augurare un buon lavoro al nuovo Consiglio, il Sindaco Cavallucci, ha sottolineato che ci sarà un filo diretto tra Amministrazione Comunale e Istituzione con una costante attenzione all'erogazione dei servizi ed alla loro qualità per assicurare risposte efficaci e calibrate sui bisogni a fronte dell'attuale contesto sociale nel quale emergono sempre maggiori fragilità, soprattutto con riguardo agli anziani. Nel corso della serata di venerdì 12 luglio 2024 si è svolta la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione che è così composto: Walter Neri con funzioni di Presidente, Jennifer Ruffilli vice Presidente, Isabella Landi, Chiara Pieraccini e Walter Zanzani.

Walter Neri, Presidente: dirigente medico della Ausl Romagna in pensione ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Unità Operativa di Neurologia dell'Ospedale G.B. Morgagni di Forlì. Svolge attività di medico neurologo libero professionista. Nel corso degli ultimi anni si è impegnato partecipando ai lavori di rilevanti gruppi regionali sulla sclerosi multipla e sulle patologie neurodegenerative. Dal 2017 è componente del Comitato scientifico dell'Associazione La Rete Magica. Consigliere uscente con ruolo di Vice Presidente del CdA della Drudi. Jennifer Ruffilli, Vice Presidente, Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, è Funzionario del Ministero dell'Interno specializzata in protezione internazionale. Ha maturato esperienza amministrativa ricoprendo nella passata legislatura il ruolo di Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali e precedentemente come Presidente di una delle Circoscrizioni di Forlì.

Isabella Landi, Consigliere, dottore Commercialista e revisore contabile, esperta in materia fiscale e contabile. Ricopre funzioni nell’ambito di importanti procedure concorsuali presso il Tribunale di Forlì e di Ravenna e la carica di Sindaco revisore in importanti società. Vanta collaborazioni in campo pubblico dove ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti per diversi Comuni e per la Camera di Commercio di Forlì Cesena. Attualmente ricopre l'incarico di Presidente del CdA della Società Terme di Castrocaro SpA. Consigliera uscente del CdA della Drudi. Chiara Pieraccini, Consigliere, è diplomata in ragioneria e dopo gli studi si è dedicata alla storica attività di famiglia gestendo con grande passione e professionalità una realtà imprenditoriale con oltre venti dipendenti/collaboratori. Da sempre è una persona che vive la propria comunità in ascolto delle persone e con grande attenzione ai temi dei bambini e degli anziani. Walter Zanzani, Consigliere. è stato dirigente della ditta Electrolux presso lo stabilimento di Forlì. Nel corso della propria carriera ha sviluppato importanti progetti e brevetti industriali che lo hanno portato ad essere insignito della Stella al Merito del Lavoro nel 2001, del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2006 e di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2013. E' Console Provinciale emerito dei Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena. Consigliere uscente del CdA della Drudi.