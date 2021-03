Istruzione ed innovazione europea: a Tredozio apre una scuola di lingue

Il Comune di Tredozio si rinnova e apre le porte alla Tudor Language House della Repubblica di San Marino, permettendo così una ventata di freschezza e opportunità per i giovani di tutto il territorio. La scuola di lingue offrirà corsi specifici, certificazioni e percorsi universitari di laurea, creando un punto di consulenza e orientamento incardinato all’interno della città.

La nascente collaborazione è occasione anche per rendere al territorio una rilevante cooperazione anche sul fronte europeo: infatti, grazie alla sinergia aziendale nata tra Tudor Language house e San Marino Tour Service, specializzata nel settore del turismo linguistico all’estero, si potranno vivere esperienze finalizzate al mondo del lavoro e approfondimenti degli studi presso le più prestigiose università europee.

"Questa adesione aprirà il territorio al panorama europeo e alle sue grandi opportunità, in particolar modo per i giovani e il mondo del lavoro - viene spiegato -. Il polo di studi universitario di Tredozio funzionerà così da contenitore determinante alle tante opportunità. Non resta che aprire la strada alle novità culturali che si accompagnano con questa scelta lungimirante, capace di creare un vero luogo di eccellenze, partendo dalla cultura. Un particolare ringraziamento ancora al sindaco Simona Vietina, che ha voluto fortemente questa nuova iniziativa e all’imprenditore Angelo Lanci, che ha creduto nel progetto".