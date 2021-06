Itaer "Baracca" e Ipsia 'Vassallo", finiti gli esami di maturità: i ragazzi che hanno riportato il massimo dei voti

Iniziano quindi le vacanze per gli 86 studenti neodiplomati dell’Itaer. Da segnalare in particolare tre studenti che hanno riportato la massima votazione (100) con lode

Si sono conclusi gli esami di maturità all'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" e all'Ipsia “Vassallo” di Galeata. Iniziano quindi le vacanze per gli 86 studenti neodiplomati dell’Itaer. Da segnalare in particolare gli studenti che hanno riportato la massima votazione (100) con lode: Filippo Fasoli, Simone Minardi, Ghulam Yassen. Hanno riportato voto 100 i seguenti studenti: Gonzales Noel Klein, La Marca Pietro, Nicolini Tommaso, Paciaroni Alberto, Savorani Lorenzo, Tartaglione Filippo, Vernazzaro Giovanni, Zanghirati Alessandro, Cortini Edoardo, Morar Ana Maria e Bordini Michele. Superato lo scoglio della Maturità anche per i 17 studenti dell’IPSIA “Vassallo” di Galeata”. Anche qui uno studente, Mirko Vagaggini ha raggiunto il massimo dei voti.