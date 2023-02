Italia Nostra: "Illegittimo trasferire la Collezione Verzocchi a Palazzo Albertini e disallestire Palazzo Romagnoli"

"A seguito delle dichiarazioni dell’assessore alla Cultura Valerio Melandri, ci sentiamo in obbligo di rendere pubblica la lettera sull’illegittimità del trasferimento della Collezione Verzocchi in Palazzo Albertini e il disallestimento Collezioni del Novecento di Palazzo Romagnoli". Lo afferma in una nota il Consiglio direttivo di Italia Nostra.

Il documento, di cui è parte integrante il parere dell’avvocato Fausto Baldi, già avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, era stato inviato in uno spirito di collaborazione per migliorare il progetto per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale di Forlì , dicono gli esponenti di Italia Nostra, allegando la lettera inviata al Sindaco di Forlì, alla Soprintendenza di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e all'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori e il parere dell'avvocato Baldi - per evitare che vengano assunte determinazioni illegittime.

Infatti, il previsto spostamento a Palazzo Albertini della Collezione Verzocchi, avulsa dalla Pinacoteca, appare in violazione dell'obbligo di destinazione imposto dall'accettazione della donazione modale del 1°maggio 1961, in cui si legge: "Il Sig. Giuseppe Verzocchi, con gesto altamente munifico, dona al Comune di Forlì [...] perché venga destinata in una apposita sala della Pinacoteca civica di Forlì, una collezione composta di n. 71 quadri [...] con all'esterno della porta una targa con la seguente dicitura: Il lavoro nella pittura contemporanea (1950) -Galleria Verzocchi".

Il vincolo di destinazione in una sala della Pinacoteca di Forlì a ciò dedicata, costituisce - conclude Italia Nostra - un preciso obbligo del donatario, che non può collocare la collezione in luogo diverso dalla Pinacoteca, nei cui spazi espositivi deve trovare posto ciò che è oggetto della donazione.