Itinerari personalizzati di viaggio: premiata la startup creata dall'Istituto Tecnologico "Marconi"

Undici progetti di startup innovative ideati da 100 studenti di istituti secondari superiori dell’Emilia-Romagna: è il risultato dell’edizione 2023-24 del progetto "Crei-Amo la startup!" promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la collaborazione della rappresentanza regionale dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco. L’iniziativa - che rappresenta l’evoluzione di "Crei-amo l’impresa", giunto l’anno scorso alla ventiquattresima edizione - ha l’obiettivo di far vivere agli studenti l’esperienza dell’impresa, a partire dall’ideazione sino alla messa a punto di un’idea imprenditoriale, con il coordinamento dei docenti e la supervisione dei giovani imprenditori in qualità di tutor. Hanno partecipato 11 istituti secondari superiori dell’Emilia-Romagna. Negli anni l’iniziativa ha coinvolto complessivamente circa 4.000 studenti di tutte le province dell’Emilia-Romagna.

"Crei-Amo la startup!", sottolinea Ivan Franco Bottoni, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, "compie quest’anno un quarto di secolo ma si rinnova sempre, grazie alla creatività e all’entusiasmo delle classi, che hanno presentato progetti d’impresa di grande qualità. L’ottimo lavoro degli studenti, assieme all’impegno dei docenti a cui va il nostro grazie, ci fa ben sperare per il futuro. La responsabilità è un valore fondamentale nel mondo del lavoro, che ha bisogno di giovani motivati come questi". Il progetto, dichiara il direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Bruno Di Palma, "contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri studenti e in particolare di quella riferita all’autoimprenditorialità, anche in chiave orientativa-autorientativa. La competenza imprenditoriale, una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, assume infatti particolare valenza nel processo di crescita personale e professionale, tanto più essenziale in un contesto come quello attuale in continuo e rapido cambiamento". Le qualità manageriali del team sono state la caratteristica vincente della startup Itinery, ideata dall’Istituto Marconi di Forlì: una piattaforma che consente di progettare itinerari personalizzati di viaggio tramite le esperienze di altri viaggiatori.