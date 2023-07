Ivan e l'alluvione prima dell'esame di maturità, poi un bellissimo 100: "Non mi fermo con gli studi"

Gli ultimi giorni delle superiori, vissuti da alluvionato, non hanno impedito ad Ivan Romeo di archiviare il ciclo delle superiori col massimo dei voti. In particolare ha frequentato l'indirizzo "Biotecnologie Sanitarie" dell'istituto tecnico Saffi-Alberti. Ivan si definisce "un ragazzo pieno di interessi di ogni tipo e da sempre una persona curiosa con la voglia di scoprire e imparare".

Partiamo dalla fine, diploma con a tre cifre. E' un risultato che ha richiesto un impegno importante negli ultimi anni o è anche frutto dell'interesse dell'indirizzo che ha scelto?

"Sicuramente l'interesse che ho verso le materie di indirizzo ha contribuito molto alla costanza che ho dimostrato durante questi anni, grazie alla quale sono giunto a questo risultato. Da questo punto di vista sono lieto di aver scelto questa scuola".

Che consigli vuole dare a chi il prossimo anno dovrà affrontare la maturità?

"Di lavorare bene durante l'anno e affrontarlo con responsabilità e la giusta serenità".

Torniamo a lei. Come sintetizza questo suo percorso alle superiori?

"Lo reputo un percorso completo e formativo. Questo perché sono cresciuto sia dal punto di vista didattico che personale tramite le relazioni e le esperienze vissute".

Come ha vissuto il lockdown prima, la dad e nell'ultimo periodo l'alluvione che ha sconvolto il nostro territorio?

"Il periodo del lockdown non è stato facile per nessuno da vari punti di vista, ad esempio noi studenti ci siamo ritrovati a cambiare il metodo di apprendimento nel giro di poche settimane e allo stesso tempo abbiamo quasi azzerato le interazioni sociali. Con la dad non mi sono mai trovato bene. Per quanto riguarda l'alluvione, a livello scolastico, ha rallentato le attività in vista dell'esame. Inoltre ho dovuto rimandare il test di ingresso per l'università al quale mi stavo preparando e in quanto alluvionato mi sono dedicato al recupero della normalità".

Cosa rimpiangerà del "Saffi-Alberti"?

"I laboratori e le attività. In particolare i professori ed i bei momenti passati con i compagni che vorrei ringraziare".

Cosa ci sarà nell'orizzonte di Ivan?

"Proseguirò gli studi. Al momento sto valutando varie facoltà universitarie che contemplano diverse materie svolte in questi anni".