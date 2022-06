Il vice direttore della Nasa ai Musei San Domenico. E Sgarbi torna ad elogiare la 'Maddalena': "Superba"

In occasione del suo soggiorno a Forlì, durante il quale ha tenuto anche una lezione agli studenti di Scienze e tecnologie aerospaziali e a quelli del Master in Aerospace Engineering, Jordan Philip Evans, Project Manager dell’Europa Clipper Mission della Nasa (l'agenzia spaziale degli Stati Uniti d'America), ha visitato insieme alla famiglia la mostra “Maddalena. Il Mistero e l’Immagine” promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ai Musei San Domenico. L’ingegnere americano, accompagnato dall’assessore alla cultura Valerio Melandri, è rimasto colpito ed ha profondamente apprezzato la ricchezza ed il rigore scientifico dell’esposizione. E’ uscita nel frattempo la recensione alla mostra di Vittorio Sgarbi nella sua rubrica “Amare l’Arte” per “Io donna”, in cui il critico ferrarese non manca di elogiare ripetutamente la “superba” esposizione, osservando che “il percorso è implacabile e va oltre le aspettative”, tanto d’aver lasciato infine il celeberrimo visitatore, all’uscita, “sfinito e felice”.