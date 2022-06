Ha mandato su Marte la sonda "Curiosity": tappa a Forlì per il vice direttore della Nasa Jordan Evans

E' riuscito a mandare su Marte la sonda "Curiosity" quando la probabilità di successo era di appena il 39%. Jordan Evans, ingegnere aerospaziale e vice direttore della Nasa, è stato spitato giovedì pomeriggio dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. La presenza nella città mercuriale dell'illustre ospite, accompagnato dall'assessore alla Cultura Valerio Melandri, è legata alla sua partecipazione in Italia a una serie di incontri scientifici, uno dei quali riservato agli studenti del corso di laurea di Ingegneria Aerospaziale al Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì. Nel corso dell'incontro il primo cittadino ha espresso nei confronti di Evans "riconoscenza per aver scelto Forlì quale sede universitaria per mettere a confronto con studenti, insegnanti e tecnici il suo autorevolissimo patrimonio di esperienze e conoscenza".

Al termine dello scambio di parole Melandri ha donato ad Evans il catalogo della mostra della Maddalena in corso ai Musei San Domenico. Evans è stato ospite del Festival del Fundraising che si è svolto a Riccione, citando Roosevelt durante il suo intervento, un'autentica lezione di vita ai presenti: "E' molto meglio osara cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie nè grandi dolori, perchè vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce nè vittorie nè sconfitte".