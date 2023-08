Da Santo Domingo a Forlì: Jovanotti rientra in Italia e atterra all'aeroporto Ridolfi dopo l'incidente in bicicletta

Jovanotti ha scelto l’aeroporto Ridolfi di Forlì per rientrare in Italia dopo l'incidente in bicicletta, avvenuto nel mese di luglio, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo con la moglie e che gli ha causato la rottura del femore in tre punti e della clavicola come aveva raccontato attraverso il social Tik Tok.

A seguito dell'incidente si era subito rivolto, in teleconsulto, al massofisioterapista forlivese di fiducia Fabrizio Borra. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", aveva raccontato, poi la caduta e l'immediato soccorso delle persone che si trovavano in zona. Completata la prima fase della riabilitazione post-chirurgica, eccolo adesso di nuovo sorridente in Romagna.

Lorenzo Cherubini è atterrato nella mattina di sabato a Forlì, proveniente da Madrid, a bordo di un Falcon 2000, e ha proseguito il suo viaggio con un mezzo privato che l'ha prelevato nello scalo forlivese.