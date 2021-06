Kevin, centista con la passione per le costruzioni: "Che bello la reunion di classe prima dell'esame"

"Essermi diplomato con il massimo dei voti è per me un traguardo di cui sono rimasto molto contento dopo essermi impegnato per cinque anni per poterlo raggiungere". Kevin Kuci si è diplomato all'istituto "Saffi-Alberti" di Forlì con 100, completando l'indirizzo di studi "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Sin da piccolo, confessa, "ho sempre trovato interessanti le costruzioni". Tra le passioni infatti "la progettistica e la costruzione di modellini di edifici".

Un'unica prova con esame orale. Secondo lei è stato più semplice sostenere la maturità in questa modalità?

Personalmente l'ho trovata più semplice che sostenere tre scritti e l'orale, anche se la tensione era comunque tanta.

Dal marzo del 2020 la pandemia da covid-19 ha rivoluzionato il mondo della scuola, con la didattica a distanza. Come si è trovato?

Inizialmente la didattica a distanza per via del covid non è stata semplice per nessuno ed io mi sono dovuto adeguare alle nuove modalità, ma alla fine sono riuscito comunque a conseguire i risultati che volevo come in presenza.

Il momento più bello del suo percorso scolastico?

Uno dei momenti più belli è stato poco prima degli esami, quando l'intera classe si è riunita e abbiamo passato del tempo insieme prima che si concludesse il percorso scolastico.

E quello che vorrebbe cancellare dal suo 'diario'?

Sui momenti da "cancellare" nulla da dire, come tutte le classi ci sono stati alti e bassi.

Lei si è diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Come mai ha scelto questo indirizzo?

La scelta dell'indirizzo è stata una conseguenza delle mie passioni fin da bambino, ho sempre trovato interessanti le costruzioni e le loro modalità di progettazione e una volta in procinto di dover scegliere il percorso di vita questo indirizzo sembrava quello adatto per me e infatti ne sono rimasto soddisfatto.

Proseguirà nel percorso di studi o ha altri progetti per il futuro?

Come appena anticipato le mie passioni riguardano molto la progettistica e la costruzione di modellini di edifici per questo il mio percorso proseguirà sicuramente verso un indirizzo di architettura per ampliare le mie conoscenze.