Dono ai primini delle elementari: un "kit di benvenuto" contro covid, pidocchi e carie

Prodotti per l'igiene orale, ma anche dispositivi anticovid e per la prevenzione della pediculosi. Forlifarma, insieme ad altre aziende farmaceutiche, ha realizzato con la collaborazione del Comune di Forlì un kit di benvenuto per i bimbi delle scuole primarie. In particolare, la ditta "Sunstar Gum" ha relizzato una bustina trasparente contenente uno spazzolino, dentifricio junior e pastiglie da sciogliere in bocca per una completa igiene orale. L'azienda "Helan" ha invece realizzato uno cofanetto "Back to School" con gel igienizzante studiato per le pelli dei più piccini e la lozione preventiva della linea "Occhio al Pidocchio". Per le classi prime delle primarie statatali sono stati distributi 887 kit, mentre per le prime delle primarie paritarie 91.