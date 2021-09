Cala ancora la natalità a Forlì: arriva un kit per le neo-famiglie con prodotti per l'infanzia, pass auto e libri

“Il vero problema alla base è che non si fanno più figli. Cerchiamo almeno di far conoscere i tanti sostegni e le tante opportunità per le famglie”: è la chiosa del sindaco Gian Luca Zattini alla presentazione del 'Kit nuovi nati e nuovi genitori' messo a punto dal Comune di Forlì. I dati demografici sulla denatalità d'altra parte sono allarmanti: i nuovi nati residenti a Forlì erano 808 nel 2019, 768 nel 2020 (-5%) e appena 514 nel 2021 ad oggi (un trend che indica anche per quest'anno un ulteriore calo). “Il calo non è dettato solo da motivazioni economiche, ma anche culturali”, analizza l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari. Il kit, quindi, vuole essere un “piccolo incentivo alla natalità”, spiega Tassinari.

Il kit riunisce sotto un'unica etichetta una serie di iniziative già esistenti e nuove. Tra le novità si parte con un libro per piccolissimi da donare ai bimbi appena nati, per avere occasioni di lettura della famiglia e per stare assieme. C'è poi 'Leggimi forte'. Una guida locale di “Nati per leggere”, un progetto nazionale sostenuto, a Forlì, dal volontariato di decine di 'lettori' volontari. Si aggiunge una guida ai servizi “Primi mille giorni”, con i servizi e le risorse per i genitori di bambini in età tra zero e tre anni.

Un'altra utile risorsa è il 'Pass gravidanza e genitorialità', un pass con un costo di 5 euro che permette il parcheggio gratuito nelle strisce blu dal settimo mese di gravidanza fino al primo anno dei bambini, un servizio per andare incontro ai tanti problemi “logistici” di affaticamento di donne col pancione e poi, dopo la nascita, con passeggini e tutto il necessario per il bebè. Nel pass si possoon inserire due targhe. “Quest'anno ne sono stati richiesti 190, in calo rispetto all'anno precedente – spiega Nadia Bertozzi dell'unità Famiglie del Comune di Forlì -. Ma invitiamo ad utilizzare questo strumento che permette di vivere il centro e le sue iniziative con i bambini”. Il centro famiglie di Forlì, da parte sua, organizza incontri settimanali frequentati ogni anno da circa 1.500 neogenitori con relativi piccoli.

Come ulteriore sostegno, arriva infine, una “busta di benvenuto” che si potrà ritirare nelle farmacie comunali, con prodotti per neomamme e neonati offerti da aziende che hanno accettato di sostenere l'iniziativa. All'interno ci sono tanti prodotti necessari nei primi mesi di vita, dalle tettarelle all'olio di mandorla, dalla crema per le smagliature a detergenti e salviette. “Prodotti di qualità, per un valore commerciale di circa 80 euro, un contributo delle farmacie comunali alla città”, commenta il presidente di Forlìfarma Mario Patané.