"L’acqua è un dono": si presenta la campagna solidale per due acquedotti in Etiopia

Giovedì viene presentato a Forlimpopoli il progetto solidale “L’acqua è un dono”, campagna di raccolta fondi per la riqualificazione di due acquedotti in Etiopia nata dalla collaborazione di Unica Reti con la Comunità Laudato Si’ Salvaterra – Romagna Forlivese e il Comitato per la lotta contro la fame del mondo. L’incontro, che farà anche il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e si tiene nella sala del Consiglio comunale in piazza Fratti alle 20.30. La serata, introdotta da Don Filippo Foietta referente Comunità Laudato Si Salvaterra – Romagna Forlivese, prevede gli interventi di Stefano Bellavista presidente Unica Reti e Davide Rosetti presidente Comitato per la lotta contro la fame del mondo.