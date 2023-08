L’addio di Forlimpopoli a don Agostino Fornasari

La comunità di Forlimpopoli piange la scomparsa di don Agostino Fornasari. Il popolare sacerdote, parroco di San Rufillo dal 1984 al 2017, è morto nel primo pomeriggio di sabato all’età di 80 anni. Nato il 9 agosto 1942 a Santa Croce di Bertinoro e ordinato sacerdote il 29 giugno 1968, fu inviato cappellano in un’importante parrocchia di Taranto dal vescovo mons. Giuseppe Bonacini e vi rimase due anni. “All’epoca c’era abbondanza di preti - racconta il parroco di Regina Pacis di Forlì e suo compagno di studi in seminario, don Roberto Rossi - ed era prassi inviare i giovani appena ordinati presbiteri, a fare servizio pastorale in altre diocesi italiane, anche lontane. Don Agostino ha sempre ricordato quell’esperienza con grande nostalgia e affetto”. Era poi ritornato a Bertinoro per assumere l’incarico di canonico del Duomo, segretario particolare e autista del vescovo mons. Giovanni Proni. Nel 1970, con l’unificazione delle diocesi di Forlì e Bertinoro diviene cappellano della parrocchia della Santissima Trinità a Forlì. Nel 1975 è incaricato della conduzione dell’Ufficio diocesano per le vocazioni, assieme al ruolo di vice rettore presso il Seminario diocesano di Forlì. Nel settembre 1984 viene nominato parroco di San Rufillo in Forlimpopoli.

“All’epoca - continua don Roberto - quando ero parroco di San Pietro, abbiamo avuto l’occasione di collaborare in progetti pastorali comuni di catechesi, cura dei malati, dei poveri e degli anziani”. Don Rossi ascrive a don Agostino anche il merito di aver rivitalizzato la chiesa monumentale di San Rufillo, fino a farla assurgere al ruolo di basilica. Nel 2000 si aggiunse anche la cura pastorale della parrocchia di Selbagnone. Dopo la rinuncia ad entrambe le realtà per motivi di salute nel 2017, ritrovò tuttavia le forze per amministrare la parrocchia bertinorese della Madonna del Lago tra il 2019 e il 2020. “Esprimiamo le nostre sentite condoglianze ai suoi familiari - scrive in una nota di commiato il vicario generale don Enrico Casadei Garofani - e affidiamo don Agostino all'intercessione di Maria Assunta in Cielo e alla bontà misericordiosa di Gesù Buon Pastore, perché lo ricompensi dello zelo e del bene che ha fatto in vita negli anni del suo ministero”. Pochi giorni fa, presso la Fondazione Don Baronio di Cesena che lo aveva accolto da alcuni mesi, don Agostino aveva festeggiato i 55 anni di sacerdozio. In precedenza, subito dopo aver lasciato la responsabilità parrocchiale di San Rufillo, era stato ospite del Seminario vescovile di Forlì.

Le sue spoglie mortali saranno traslate a S. Rufillo la sera di domenica, dove alle 21 si terrà una veglia funebre. Il giorno dopo, lunedì, rimarranno esposte dalle ore 8.30 alle ore 18. La Messa esequiale di don Agostino Fornasari, che il prossimo 9 agosto avrebbe compiuto 81 anni, si terrà martedì alle 9.30, sempre nella “sua” basilica di San Ruffillo e sarà presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza, di ritorno dal viaggio a Lisbona a fianco dei 360 forlivesi impegnati alla Giornata Mondiale della Gioventù.