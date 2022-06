L'aeroporto di Forlì e l'Istituto Tecnico Aeronautico "volano" insieme

Si è concluso con i migliori auspici il percorso di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) che gli studenti delle classi 4^ dell’IIS BARACCA, plesso di Forlì-Istituto Tecnico Aeronautico, hanno effettuato presso l’Aeroporto di Forlì, nei mesi di marzo-aprile e maggio.Gli studenti delle classi 4^, suddivisi in 6 giornate per ciascuna classe, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà operativa dell’aeroporto della nostra città, coordinati dai responsabili della società di gestione - FORLI AIRPORT S.r.l.- che si è attivata in maniera esemplare per rendere possibile questo progetto.

Gli studenti hanno quindi effettuato la visita guidata di tutta l’area aeroportuale nonché delle strutture appartenenti agli Enti presenti in aeroporto, i cui rappresentanti hanno spiegato loro -da vicino- quelli che sono i rispettivi compiti istituzionali.

Un grazie particolare, quindi, viene espresso nei confronti della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera, dei supervisori delle GPG Cittadini dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e del NEC – XIII Nucleo Elicotteristi Carabinieri- e di tutti gli operatori aeroportuali che hanno collaborato per la buona riuscita dei percorsi, offrendo ai ragazzi un’interessantissima opportunità di crescita.

In particolare, gli studenti hanno potuto assistere e partecipare a tutte le attività quotidiane che permettono agli aerei ed agli equipaggi nonché agli utenti di navigare in sicurezza. Inoltre, la competenza e la passione del personale che li ha accompagnati in questo percorso hanno consentito agli studenti di vedere nella pratica e nella realtà di ogni giorno ciò che studiano ed applicano nel corso del loro percorso scolastico.

I ragazzi, interpellati, hanno manifestato una notevole soddisfazione ed un grande interesse sia in un’ottica di formazione ed orientamento, ma soprattutto di motivazione e speranza verso un possibile futuro lavorativo.