L'aeroporto si prepara per l'arrivo del suo primo volo: inaugurata la sala "vip lounge"

L’aeroporto di Forlì ha inaugurato lunedì mattina la nuova sala vip lounge, in vista dell’arrivo del primo volo commerciale programmato per martedì sera alle 20.50. "Si tratta di un’area di ospitalità per passeggeri sia di linea che di affari riccamente allestita e funzionale in grado di esprimere con immediatezza i valori della Romagna”. Stile di vita, salute e benessere e attenzione alla persona si incontrano in un unico ambiente, identificandosi nel progetto Long Life Formula già presente alle Terme di Castrocaro che ha ideato e realizzato gli arredamenti e l’allestimento della sala stessa", spiega una nota della società di gestione 'Fa'. Lucia Magnani, amministratore delegato della società che gestisce il centro termale, il Grand Hotel Castrocaro e la Lucia Magnani Health Clinic era presente al taglio del nastro, indicando la vip lounge come "un'opportunità di crescita per tutto le aziende del territorio".