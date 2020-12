L'affetto dell'Arma dei Carabinieri per la Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni": doni per i bimbi ricoverati

L'Arma dei Carabinieri non ha fatto mancare anche quest'anno, in un periodo natalizio condizionato dal covid-19, il proprio affetto al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Forlì, diretto dal dottor Enrico Valletta. Il comandante provinciale, colonnello Fabio Coppolino, accompagnato da una rappresentanza di militari dell’Arma, ha voluto confermare "i sentimenti di vicinanza e di solidarietà dell’istituzione" a tutto il personale sanitario ed ai piccoli degenti del reparto, portando in dono a questi ultimi quaderni, puzzle e matite da disegno, materiale messo a disposizione dall’Ufficio Cerimoniale del comando generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, e raffigurante i colori ed i veicoli di servizio dell’Arma.

Nel corso dell’incontro, che a causa della pandemia in atto e delle limitazioni imposte per prevenire il contagio si è svolto all’ingresso del padiglione, colonnello Coppolino ha consegnato il materiale al primario Valletta, e al personale medico e infermieristico del reparto, auspicando che "i bimbi ricoverati, in un periodo di festa come quello natalizio, possano trovare nel gioco un motivo di distrazione e svago in grado di dare maggiore serenità in un momento di difficoltà della loro vita".

"Quest'anno, più che mai - ha affermato Valletta - la visita del Colonnello Coppolino e dei suoi collaboratori è stata per noi un importante segno di vicinanza ideale dell'Arma, delle sue donne e dei suoi uomini, alla nostra Pediatria e ai nostri bambini. E' stata anche l'occasione - così rara in questo periodo - di confrontarsi sulle difficoltà condivise del momento e soprattutto sulla necessità di guardare con fiducia al futuro. Un incontro breve e misurato, ma che ci ha consentito di accogliere con gratitudine i doni che faremo avere, a nome di tutti i Carabinieri, ai nostri piccoli ospiti".