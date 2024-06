L'agente a quattro zampe Barack colpisce ancora: altra droga pronta da spacciare trovata in centro

Ancora controlli straordinari delle forze dell'ordine. Nell’ambito dei servizi di contrasto al degrado urbano disposti dal questore Claudio Mastromattei, venerdì pomeriggio Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno pattugliato diffusamente il centro storico, procedendo all’identificazione di 72 persone, di cui 23 gravate già note alle forze dell'ordine.

Nel corso del servizio sono stati controllati anche i clienti di 5 esercizi ricettivi, nel quartiere attiguo a Corso Mazzini. Come la scorsa settimana, il pattugliamento appiedato nella zona con l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato messa a disposizione dalla Questura di Bologna ha dato i suoi frutti.

In via Gaudenzi, infatti, il fiuto del pastore tedesco Barack ha consentito di rinvenire 23,47 grammi di hashish, già confezionati, pronti alla vendita e ben nascosti. Questa volta però poliziotti e finanzieri sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti per identificare il “proprietario” dello stupefacente, che verrà denunciato all’autorità giudiziaria.