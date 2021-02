L'"Alba dei runner", la storia di tre amici su Rai3: corsa al sorgere del sole tra rocche e monumenti del forlivese

Tre amici che corrono insieme da oltre 25 anni: Luigi Gorza, Saverio Scozzoli e Marco Viroli. Nel loro palmares vantano in tutto oltre 100 tra maratone, ultramaratone e 100 chilometri. Durante il lockdown dello scorso anno, come tutti i runner, sono stati bloccati dai dpcm e quando sono ripartiti con gli allenamenti hanno pensato a qualcosa di diverso, qualcosa che coinvolgesse maggiormente il territorio e la sua storia. Ogni settimana individuano un obiettivo, studiano un percorso e lo raggiungono correndo. Tra le loro mete vi sono state rocche, pievi, monumenti del circondario di Forlì.

A volte si sono trovati a dover denunciare l'abbandono di alcuni di questi, altre volte si sono limitati a fornire qualche breve cenno storico e qualche aneddoto sul luogo raggiunto. E come lo hanno fatto? Semplicemente utilizzando i social, in particolare Facebook, registrando brevi video e pubblicandoli in tempo reale.

L'idea ha riscosso numerose visualizzazioni e ora sono in molti a seguire le "gesta" dei tre amici, caratterizzate dall'hashtag "Alba dei runner", alba perché la partenza dei loro allenamenti precede sempre il sorgere del sole.

L'eco di questa iniziativa è giunta fino a Bologna e Rai 3 li intervisterà venerdì nel corso del programma della Tgr "Buongiorno Regione Emilia Romagna" in onda in diretta dalle 7.40 alle 8. I tre amici sperano che questo servizio possa servire a raccogliere altri podisti interessati e creare un gruppo più numeroso di appassionati non solo di running ma anche di cultura e storia locale. La diretta verrà effettuata al Santuario di Santa Maria delle Grazie, a Fornò.