"L'alfabeto della scienza", in scena al San Luigi i bimbi della "Dante Alighieri"

Districandosi abilmente fra termini scientifici, nomi di illustri ricercatori, in primis Galileo, e recupero della storia, gli alunni delle classi 5°A e 5°B dell’Istituto "Dante Alighieri" di Forlì hanno intrattenuto un folto pubblico recitando sul palco della Sala San Luigi in uno spettacolo dal titolo "L'alfabeto della scienza". Lo spettacolo era inserito nel ricco programma del "Festival L'Occidente nel labirinto", giunto alla 23esima edizione “Tecnopolis. Culture per una città creativa tra Forlì e il mondo", organizzato dal Circolo Acli L. Valli, capofila di una rete di 15 associazioni ed enti, fra i quali l'Istituto Comprensivo 4 “A. Tonelli “.

Attente guide sono stati gli insegnanti dei bambini e la partecipazione eccezionale di Beatrice Buffadini, abile regista, nonché madre di uno dei piccoli attori. Presenti,f ra gli altri, la presidente del Circolo Acli L Valli Alessandra Righini, Alessandra Prati dell'ufficio Scolastico Territoriale e la dirigente scolastica Anna Starnini, che si è congratulata con maestri e bambini, sottolineando "l'importanza delle discipline Stem (Scienze tecnologia ingegneria e matematica) per le ragazze, sperando in un orientamento ed interesse futuro".

Ha ricordato, inoltre, che la classe 5°A ha superato la fase regionale, assieme ad un unico altro comprensivo di Bologna, del Concorso indetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito "I giovani incontrano la Shoa", grazie all’impegno della maestra Alessandro M. Saretta. "La commozione dei presenti e gli applausi quasi interminabili hanno determinato un bis del coinvolgente finale, tra musiche, canti e animazioni, che ha sottolineato come i bambini cresceranno accompagnati anche dall'intelligenza artificiale, con la possibilità, però, di spegnere l’interruttore per incantarsi ancora ad osservare il cielo", le parole di Righini.