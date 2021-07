L'allarme dei sindacati: "Con l'uscita di Forlì dal 2022 Polizia Locale non più operativa in 14 Comuni"

"L’Unione di Comuni della Romagna forlivese a 15 volge ormai al capolinea dal 1 gennaio 2022 il Comune capoluogo non farà più parte dell’Unione per una precisa scelta politica.

Il preventivato futuro assetto dell’Unione a 14 Comuni ancor prima del suo esordio, presenta però una serie di criticità, che dove non tempestivamente analizzate e risolte, potrebbero pregiudicare il buon funzionamento di un Ente istituzionale che ha come finalità prioritaria l’erogazione di servizi di qualità al cittadino. Riteniamo come Organizzazioni Sindacali che sia giunto il momento di allargare il dibattito non solo ai primi cittadini, andando ad ascoltare coloro che quotidianamente sono a contatto con i cittadini e ricevono e cercano di dare risposte alle loro necessità. Parimenti chiediamo una assunzione di responsabilità sia da parte del Comune di Forlì che con la sua uscita è venuto meno a quel ruolo di solidarietà e coordinamento a nostro avviso spettante a un comune capoluogo, e dall’altra parte degli altri 14 Comuni che rimarranno all’interno dell’Unione dei comuni del Forlivese. Occorre dunque che la politica tutta si assuma l’onere e l’onore di traghettare i servizi dall’attuale composizione a quella futura, identificando un “referente politico”riconosciuto e pienamente sostenuto da tutti i componenti la nuova realtà, il quale operi insieme ai tecnici per una Unione finalmente strutturata e funzionale ai bisogni del cittadino": è la richiesta che viene dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil.

Nella futura Unione dei Comuni senza Forlì restanno a lavorare circa 50 addetti. Nello specifico per la Polizia Locale nella nuova Unione resteranno esclusivamente 31 operatori, di cui 27 agenti, 2 commissari e 2 ispettori a gestire un territorio alquanto articolato. Chiedono i sindacati: "Dovrà essere individuato il Comandante di quello che non è chiaro se sarà definito Corpo o Presidio.

E’ ancora da individuare la futura centrale operativa dato che Forlì si porta dietro alla sua uscita l’attuale centrale, al quale il cittadino dovrà rivolgersi per qualsiasi richiesta d’intervento". Ed ancora: "Dovrà acquisire un necessario parco macchine, in quanto quelle attuali sono intestate al Comune di Forlì. Dal 2002 tutte le procedure di polizia, dal semplice intervento per sinistro stradale, alla multa per eccesso di velocità o per guida in stato d’ebbrezza, richiederanno l’utilizzo di apposita documentazione e procedure informatiche dedicate alla nuova Unione. Deve ancora essere individuata la sede del Comando oltre che della futura Unione".

Per lo Sportello Unità Produttive non è ancora chiaro quale sarà il futuro assetto organizzativo, a 14, quale applicativo verrà utilizzato e con quale personale, considerato che attualmente ogni Comune appartenente opera su propri regolamenti, con grande difficoltà per l’utenza del settore. Per il servizi Informatici: resteranno, in tale servizio strategico per lo sviluppo dei servizi dedicati all’utenza ed al buon funzionamento delle attività, esclusivamente 2 operatori per un comprensorio territoriale molto articolato e con necessità anche diversificate. "Come CGIL, CISL e UIL, riteniamo che non debbano essere ne il cittadino, ne i dipendenti dell’Unione a dover pagare il prezzo dell’abissale ritardo organizzativo messo in atto dalla politica locale", conclude la nota.