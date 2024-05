L'alluvione ha distrutto il campo sportivo: Round Table Italia dona 20mila euro al Modigliana Calcio

I rappresentati della Round Table Italia hanno donato 20mila euro al Modigliana Calcio a favore della ricostruzione del Campo Sportivo Comunale distrutto durante gli eventi alluvionali del 2023. La cerimonia si è svolta sabato scorso alla presenza del sindaco di Modigliana Jader Dardi e del presidente del Modigliana Calcio Sandro Casamenti. La Round Table è un’associazione internazionale di giovani dai 18 ai 40 che promuove networking, eventi e progetti di sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale.

"Quando abbiamo pensato ad un service per la ricostruzione non potevamo che scegliere Modigliana, paese con un forte legame con la nostra associazione in quanto crocevia delle Tavole di Faenza, Forlì e Cesena, oltre che casa di diversi nostri soci tra cui Martino Mercatali, ex presidente nazionale - afferma il presidente della Round Table Terza Zona Marco Cavina -. Il sindaco Dardi, che ringraziamo, ci ha aiutato fin da subito ad individuare vari soggetti che avevano bisogno di una mano. Ci siamo innamorati immediatamente del Modigliana Calcio. Una società che è il fulcro della socialità del territorio”.

"Questo service è stato un lavoro di squadra - commenta il presidente nazionale del Round Table Italia, Giulio Pellini -. Abbiamo coinvolto la Fondazione Round Table Italia Onlus, tantissime tavole in Italia, che ringraziamo di cuore, e altri club a noi vicini come Club 41, Lady Circle e Agorà Italia. A tutti loro va il nostro ringraziamento. La Round Table è una squadra internazionale e siamo felici di aver potuto dare una mano a tutti i bambini e ragazzi che qui a Modigliana crescono forti dei valori dello sport, che sono anche i nostri".