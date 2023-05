L'alluvione travolge anche la Casa degli Aquiloni e il Podere Serra

Tra le realtà alluvionate c'è anche la Cooperativa Sociale Butterfly. "Stiamo tutti bene - è la testimonianza su Facebook di Kristjana Syziu, responsabile della Casa degli Aquiloni -. Il Podere, come sapete, è stato evacuato in tempo, ci sono state date delle brandine, ma i ragazzi sono stati quasi tutti bravissimi nonostante il freddo delle notti. Emotivamente siamo tutti a pezzi, ma abbiamo superato il Covid e supereremo anche questo, come sempre. Dobbiamo tenere duro anche se tutti stiamo finendo le energie per lo meno mentali".

"Sono stati dei giorni duri e particolari per tutti, in cui nessuno si aspettava una roba del genere - sottolinea Alessia Marzo, responsabile del Podere Serra -. Iil nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutte quelle persone e famiglie che in questo momento sono in mezzo ad una strada perché hanno perso casa, ricordi, auto. Invito ognuno di noi, nel limite delle possibilità, a poterle aiutare così come già stiamo facendo. Per quanto riguarda il Podere, non ci aspettavamo niente del genere. Vedere l’acqua invadere gli ambienti che ogni giorno utilizziamo e vedere i ragazzi bloccati al piano superiore, è stato devastante".

"La forza di reagire l’ho ritrovata in ognuno dei ragazzi e in ognuno di noi", continua Marzo. Subito si sono attivati gli aiuti: "Non ho parole per descrivere le belle persone che sono con noi a lavorare. Non ho parole per descrivere l’unione e la collaborazione che con Kristjana abbiamo creato, in poco tempo, fra Aquiloni e Podere. Come ha detto Kristjana questo lavoro a volte ti fa sentire soli, ma questa volta non lo siamo stati e non ci siamo sentite mai sole".