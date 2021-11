L’ambasciatore di Germania Viktor Elbling in visita al Campus universitario

Su invito del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, l'ambasciatore di Germania, Viktor Elbling, ha visitato venerdì il Campus di Forlì. Viktor Elbling è il più alto rappresentante diplomatico della Repubblica Federale di Germania in Italia dal settembre 2018. "Per me", scrive l'Ambasciatore sul suo profilo ufficiale, "la relazione tra l'Italia e la Germania è un fatto di cuore: non solo personalmente ma anche perché sono convinto dell'importanza di questa relazione per l'Europa. L'Europa è il nostro comune futuro".

Dopo l’incontro con le istituzioni cittadine nella mattinata l’ambasciatore ha incontrato i vertici del Campus forlivese per uno scambio di opinioni ed ha visitato l’insediamento universitario. Nel primo pomeriggio ha incontrato gli studenti del Campus per uno scambio di idee e per conoscere la situazione di vita attuale dei giovani studenti per capire come la pandemia abbia influenzato le attività dell'università.