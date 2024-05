L'ambulatorio cefalee del "Morgagni-Pierantoni" compie venti anni

L’ambulatorio Cefalee dell’ospedale "Morgagni Pierantoni" di Forlì, di cui è responsabile la dottoressa Silvia Strumia, afferente all’Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit di Forlì-Cesena (direttore dottor Marco Longoni), compie i suoi primi venti anni come l’ospedale forlivese. Collocato al primo piano del padiglione Morgagni, ha progressivamente ampliato, negli anni, le offerte terapeutiche e la rete di professionisti dedicati alla diagnosi e al trattamento del dolore cefalalgico.

"Le cefalee - spiega la dottoressa Strumia - afferiscono alla Neurologia tramite molteplici canali (visite neurologiche ambulatoriali programmate, urgenti, di Pronto Soccorso) e l’ambulatorio ha l’obiettivo di diagnosticare, e seguire nel tempo, soprattutto cefalee di intensità e frequenza tale da richiedere approcci terapeutici di prevenzione ed un follow up regolare. Tra queste, in particolare, le cefalee ad alta diffusione epidemiologica e ad alto impatto di disabilità personale e sociale, quali le emicranie ad alta frequenza e croniche, e le nevralgie, i dolori cranio-facciali e le cefalee a grappolo. Negli ultimi anni l’ambulatorio è stato arricchito con l’accesso alla prescrizione di terapie mirate ed innovative, quali gli anticorpi monoclonali anti-Cgrp e la tossina botulinica per le emicranie, che rispondono ai criteri di selezione".

"Inoltre si è avviata, e consolidata, la collaborazione con altri specialisti esperti in metodiche complementari per la terapia del dolore, quali l’agopuntura, cui si dedica l’anestesista Armando Criscuolo e l’infiltrazione del nervo Grande Occipitale, affidata all’anestesista Morena Calli - prosegue Strumia -. Alla rete di professionisti dell’ospedale di Forlì appartiene anche Giuseppe Meccariello, otorinolaringoiatra, per le sue competenze nella diagnosi di cefalee di presunta origine sinusitica o rinogena. Recentemente si è implementata anche l’offerta di terapia del dolore, con la possibilità di ipnosi, avvalendosi della preparazione dell’anestesista Angelo Coffa".

"L’integrazione di competenze nella diagnosi e terapia del dolore cefalalgico - aggiunge Longoni - ha il fine di offrire una personalizzazione del trattamento in una problematica di vasta diffusione ed elevata valenza personale e sociale. La collaborazione tra diverse specialità semplifica i percorsi tramite vie “virtuose” di collegamento tra i professionisti e favorisce gli scambi tra specialisti di rami differenti".