L'amministrazione di Castrocaro saluta e accoglie il nuovo Dirigente Scolastico

L'amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha accolto il nuovo Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Valle del Montone, Dottor Antonio Enrico Pantaleo Citro, in un incontro svoltosi presso la sede municipale giovedì 8 settembre. Questo il saluto del Sindaco Francesco Billi: "Ringraziamo l'ex reggente Stambolius per il periodo di collaborazione, breve ma cordiale, con questa giunta. Allo stesso tempo siamo molto grati al Ministero dell'Istruzione per l'assegnazione del Dottor Citro come Dirigente titolare presso l'Istituto Comprensivo Val Montone. Siamo certi che rappresenterà un importante punto di riferimento per rispondere alla pluralità di esigenze del nostro territorio scolastico, così ampio e articolato. Oltre al piacere di conoscerci di persona, ci siamo già confrontati su alcune questioni preliminari e come amministrazione garantiremo la massima disponibilità per affrontare in sinergia la pluralità di esigenze della nostra comunità scolastica." All'incontro hanno presenziato anche l'Assessore alla Scuola Federica Pierotti e la Vicepreside Roberta Montanari.