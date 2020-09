L'anziana in stato di confusione chiama la polizia e la volante scopre la badante irregolare in Italia

La Polizia di Stato ha segnalato alla Procura un 78enne forlivese incensurato, ed una badante straniera 62enne, per reati inerenti la violazione della legge sull’immigrazione. Il fatto è stato accertato a seguito di intervento della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura presso l’abitazione del 78enne, la cui moglie lamentava maltrattamenti da parte della badante. Maltrattamenti poi risultati non veri, dato che la segnalazione è partita dall'anziana che si trovava in stato confusionale. Sul posto era presente anche il marito, che ha spiegato che la badante era da pochi giorni assunta in prova e che la moglie aveva dato in escandescenza senza una reale motivazione, probabilmente per l’aggravamento delle sue patologie connesse alla salute mentale. Tuttavia, durante l’identificazione delle persone è però emerso che la straniera si trovava in Italia senza regolare titolo di soggiorno, per cui è stata denunciata per il reato di clandestinità. Conseguentemente, anche il marito dell’anziana è stato denunciato, per l’impiego di manodopera clandestina.

