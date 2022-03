La Polizia vicina ai più fragili, l'app "You Pol" sugli Ipad per i progetti dei ragazzi con la sindrome di Down

Lunedì 21 marzo, in occasione della “Giornata Mondiale della Sindrome di Down”, la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha organizzato una iniziativa al parco di via Dragoni, nell’area antistante l’esercizio commerciale, denominato “Piada 52”, gestito dalla “Cooperativa Sociale, “Paolo Babini”, durante la quale verranno raccontate le storie di Rita, Maicol e Checco, tre ragazzi con la sindrome di down che nella loro attività quotidiana aiutano il prossimo.

Nel corso dell’iniziativa, cui parteciperà il Presidente della “Cooperativa Sociale, Marco Conti, e il presidente del Lions Host di Forlì, Riccardo Bevilacqua, sarà illustrata l’app YouPol della Polizia di Stato, che sarà installata su tre iPad che i Lions regaleranno alla Paolo Babini, da destinare a progetti educativi per i ragazzi con la sindrome di Down. L’app YouPol consentirà alla Centrale Operativa della Questura di Forlì Cesena di riconoscere la provenienza dell’eventuale richiesta d’aiuto alle forze di Polizia, e costituisce un ulteriore segnale di vicinanza della Polizia di Stato alle categorie più fragili. Al termine dell’evento, è prevista una breve visita ai ragazzi del Centro Educativo “San Paolo”.