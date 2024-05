"L’arcobaleno nel piatto": un’esplosione di colori e sapori nel contest dell'Istituto Alberghiero

Nell’ambito di "All4Games", progetto dedicato a giovani, sport, salute e inclusione, animato da un largo partenariato capofilato dalla Provincia di Forlì-Cesena e promosso da "Game Upi", l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli ha organizzato il contest “L’arcobaleno nel piatto”, che si è svolto sabato scorso. Per la gara sono state costituite 5 squadre, suddivise per colore, verde, viola, bianco, rosso, giallo, e composte da studenti di prima superiore, che si sono sfidate nei servizi di accoglienza, sala e cucina. Ogni squadra, ispirandosi al colore assegnato, ha dovuto ideare, preparare e presentare un menù che prevedesse: un cocktail, un primo piatto e un dolce. Il tutto doveva essere presentato con un menù cartaceo, che non solo elencasse le pietanze, ma la cui grafica fosse studiata per creare associazioni simboliche e visive con il colore e le preparazioni stesse. Gli studenti, affiancati dai Peer Tutor, ovvero compagni di quarta e quinta superiore che li hanno supportati nei servizi previsti dal contest, hanno lavorato con dedizione e creatività, dimostrando entusiasmo, spirito di squadra, competenze professionali e una sana competizione.

Dopo una prima fase di preparazione, alle ore 11,00 le squadre hanno iniziato a presentare e portare le loro preparazioni nella sala dell’Istituto predisposta per l’evento. Qui gli studenti che si occupavano dell’accoglienza hanno presentato il menù, quelli di sala hanno preparato i cocktail e gli studenti di cucina hanno infine servito le pietanze. La giuria, tecnica e non, composta dalla dirigente scolastica Mariella Pieri, dai docenti dell’Istituto afferenti alle materie del contest, da alcuni compagni di quinta e quarta, tra cui Lorenzo Tedaldi, recente vincitore della Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri in Sicilia per il settore cucina, e da una rappresentante della Provincia di Forlì-Cesena, ha valutato attentamente le performance di ogni squadra.

Il premio per la miglior accoglienza è stato assegnato alla squadra gialla. Maria Tricomi e Jianuo Zhou, supportati da Marica Martini e Giulia Gollinucci di 4B, hanno saputo distinguersi per la loro eccellente predisposizione e presentazione del menù. La squadra rossa ha conquistato il primo posto sia per il servizio di sala che per il servizio di cucina. Giada Versari e Liu Yi Chen, supportati da Leonardo Bruno, hanno dimostrato grande abilità nel servizio di sala, conquistando la giuria con il cocktail al cocomero “Sunset red”, mentre Giada Russo, Angelica Bandini e Francesco Sacchini, con il supporto dei peer tutor Yang Meng, Massimo Dong, hanno eccelso nel servizio di cucina presentando dei tortellini al rabarbaro rosso e una crêpe alle fragole. La giornata si è conclusa con la consegna, da parte della dirigente scolastica Pieri, di un attestato di partecipazione al contest a tutti i 60 studenti coinvolti e con la premiazione delle squadre posizionatesi sul podio per le diverse tipologie di servizio.

La Dirigente Scolastica Mariella Pieri ha sottolineato l'importanza di simili iniziative, affermando: "Questo contest è stata una bella occasione per i ragazzi per sperimentarsi, scoprire lo spirito di squadra e il valore di una sana competizione, ma soprattutto per acquisire fiducia nelle loro capacità ed i risultati sono stati davvero ottimi. Finanziare progetti come ALL4GAMES è fondamentale per promuovere attività formative innovative e che siano stimolanti per gli studenti durante il loro percorso di studi più tradizionale. Questi eventi non solo arricchiscono il percorso formativo dei nostri ragazzi, ma contribuiscono anche a preparare i futuri professionisti della ristorazione consapevoli dell’importanza di diventare anche promotori di uno stile di vita sano anche a tavola".