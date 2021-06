L'area verde dei Romiti alla memoria della "VIII Brigata Garibaldi Romagna"

Giovedì mattina, nell'area verde del quartiere Romiti (con ingresso da via Plinio il Vecchio) Comune, Quartiere e Anpi hanno presentato la nuova tabella toponomastica di intitolazione dello spazio alla memoria della "VIII Brigata Garibaldi Romagna". Sono intervenuti l'assessore Andrea Cintorino, il coordinatore del Quartiere Maurizio Naldi e una rappresentanza dell'Anpi di Forlì.

"In occasione dell'anno che vede la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del Partito Comunista avvenuta a Livorno nel 1921, si festeggerà l'intitolazione dell'area verde sita fra Viale Bologna e Via Plinio il vecchio, intitolata, come voluto, anche e soprattutto, dal Partito Comunista ai Partigiani dell'8a Brigata Garibaldi Romagna - ricorda Emanuele Ferraro, segretario del Partito Comunista -. Ci ritroveremo domenica dalle 10,30 nell'area del Parco dove renderemo il doveroso omaggio ai Partigiani e dove passeremo qualche ora insieme a tutti i compagni , le compagne, gli antifascisti e i cittadini tutti, che sapremo accogliere con le nostre bandiere e col nostro Sangiovese del Centenario".