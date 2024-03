"L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione": distribuiti oltre mille opuscoli

Informare sui reali effetti delle sostanze stupefacenti. Questa la missione dei volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, che mercoledì sono stati presenti lungo le vie del centro storico, con particolare attenzione a Corso Mazzini, per distribuire gli opuscoli gratuiti informativi del programma “La Verità sulla Droga”. Nello specifico sono stati distribuiti ben 1100 opuscoli a passanti, a bar, ristoranti, negozi, uffici, chiese, pizzerie. "Si tratta di opuscoli per ogni principale sostanza stupefacente, che si trova in commercio, che spiega gli effetti a breve e lungo termine, i componenti chimici e alcune testimonianze", spiegano dall'associazione.

"È ormai noto come il trend sull'utilizzo di sostanze stupefacenti è in costante crescita - viene rimarcato -. La situazione purtroppo non è molto diversa a Forlì, rispetto al resto del paese. Secondo gli ultimi dati, il consumo di droga coinvolge soprattutto i giovani, ma ormai ha raggiunto tutte le fasce di età. Le sostanze più diffuse sono la cannabis e la cocaina, tuttavia la presenza di Nps (nuove sostanze psicoattive, di composizione chimica) è sempre più importante. L’uso eccessivo di droghe può portare a gravi conseguenze a livello fisico, psicologico e sociale, non solo per chi le assume, ma anche per i familiari e la comunità in cui si vive. È necessario dunque sensibilizzare giovani e adulti sulla prevenzione e l'educazione riguardo alle sostanze stupefacenti".

E' da ormai più di 10 anni che i volontari portano avanti questo tipo di iniziative, in quanto sostengono che “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Infatti, Mondo Libero dalla Droga, oltre alla distribuzione di materiale informativo organizza webinar gratuiti, attività sportive, conferenze nelle scuole, iniziative culturali e molti altri tipi di progetti, sempre con il messaggio “No alla droga”. I volontari hanno già stretto collaborazione con le forze dell'ordine, il Comune di Forlì e alcune associazioni sportive, con i quali organizzeranno nei prossimi mesi nuove iniziative". Chi volesse contribuire alle attività può contattare l’associazione all’indirizzo noalladrogaromagna@gmail.com.