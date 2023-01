L'arte del fumetto e la cultura del dono: i premiati del concorso promosso da Avis Forlì

Raccontare il colore del sangue e il valore del dono attraverso il linguaggio del fumetto era lo stimolo lanciato dal contest “Rosso come…”, promosso dall’Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle”. Il concorso era aperto ai partecipanti al corso “PerCorso di Fumetto”, che si è svolto dal 4 ottobre all’11 novembre alla Casa del Donatore, e agli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Forlì e del suo circondario. Lunedì, nella Piazza dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, sono stati svelati i nomi dei tre creativi che hanno saputo conquistarsi il podio. In occasione della cerimonia di premiazione, è stata anche inaugurata la mostra delle opere dei dieci partecipanti iscritti al contest, allestita sempre nella Piazza dell’Ospedale forlivese fino a domenica 5 febbraio.

Il concorso era finalizzato alla valorizzazione della creatività giovanile attraverso la realizzazione di un elaborato fumettistico libero in grado di veicolare riflessioni ed emozioni intorno ai valori di condivisione e partecipazione che il dono del sangue stimola. Hanno raccolto la sfida 9 partecipanti al “PerCorso di Fumetto” (Maurizio Berdondini, Giulia Cappelli, Cesare Camorani, Damiano Diti, Jacopo Maltoni, Davide Marabini, Marco Mini, Tommaso Vasumini e Michele Zaccarini) e una studentessa proveniente da uno degli Istituti coinvolti (Martina Miti). Dei dieci partecipanti sono stati premiati i primi tre classificati: sul gradino più alto del podio è salito Tommaso Vasumini con l’opera dal titolo “Our Fears”. Medaglia d’argento per Maurizio Berdondini, con l’elaborato “Rosso come una rapa”, mentre ad aggiudicarsi il terzo posto è stato Damiano Diti con “Rosso come il colore della vita”.

I finalisti sono stati individuati da una giuria di esperti composta dagli autori e docenti del “PerCorso di Fumetto” Davide Fabbri e Marco Verni, dal direttore della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle” Gianluca Umiliacchi, dal presidente dell’Avis Comunale di Forlì Roberto Malaguti e dall’assessora ai servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì Paola Casara. Da parte dei giurati c’è stato apprezzamento per il “buon livello tecnico” delle tavole pervenute. Hanno consegnato i premi ai vincitori Gianluca Umiliacchi, responsabile del “PerCorso di Fumetto”, Giulio Marabini, vice-presidente Vicario di Avis Forlì, Valdemaro Flamini, già presidente Avis Forlì e promotore dell’iniziativa del corso e concorso di fumetto (rinviata al 2022 a causa della pandemia) e il dottor Marco Gentile, Responsabile dell’Unità di Raccolta di Forlì.

Da sinistra Damiano Diti - terzo classificato - Marco Gentile e Giulio Marabini

