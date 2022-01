L'arte del santasofiese "Emigal" nel calendario solidale 2022 della Capitanerie di Porto

Ancora un'importante opera di Nicola Monti, in arte Emigal, di Santa Sofia. In collaborazione con l'artista urbano di fama internazionale Maupal - con il quale ha avviato un sodalizio già ai tempi del Liceo a Roma - ha realizzato, per il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, le illustrazioni del calendario 2022, a cura dell'Ufficio Comunicazione del Comando Generale e la produzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su carta ecologica.

I proventi della vendita saranno destinati alla protezione dei bambini dell'Afghanistan grazie al prezioso contributo al progetto dell'Unicef, di cui la Guardia Costiere Italiana è Goodwill Ambassador. Dell'iniziativa si è interessato, tra gli altri, il Tg2 con un servizio andato in onda lo scorso 5 gennaio, in occasione della presentazione del calendario alla presenza delle autorità.

Anche l'evento Lucca Comics & Games ha visto protagonista il calendario istituzionale con la partecipazione del comandante, Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, che ha scelto di avvalersi della street art con il dichiarato intento di avvicinare ancora di più i giovani al mare e al mondo della Guardia Costiera, per far scoprire loro ogni giorno dell'anno le tante figure professionali che compongono il Corpo.

Gli artisti Emigal e Maupal nel dare vita alle dodici tavole sono stati ispirati dal lavoro quotidiano delle donne e degli uomini al servizio dei cittadini e in difesa del mare, che hanno seguito per un anno nello svolgimento delle loro mansioni, entrando a far parte della grande famiglia della Guardia Costiera.