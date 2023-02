L'asilo nido comunale in prima linea, per i bambini l'approccio con l'inglese dai primi mesi di vita

Nel pomeriggio di mercoledì tutta l'equipe pedagogica del nido Il Pulcino con la coordinatrice Fabiola Crudeli è stata impegnata in una giornata di formazione a cura della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto "Sentire l'Inglese", progetto per il quale l'asilo nido comunale è stato selezionato come nido pilota. Il progetto, partito nel corso del 2022, ha l'obiettivo di favorire l’approccio alla lingua inglese da parte dei bimbi a partire dai primi mesi di vita. Si tratta di una iniziativa, prima in Italia per estensione capillare sul territorio, che vede il personale dell'Università di Bologna partner nella formazione degli educatori dei servizi sul metodo di approccio dell’inglese da parte dei più piccoli e sull’uso corretto dei materiali didattici appositamente ideati. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli, che insieme a Walter Zanzani in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Drudi ha preso parte alla formazione, ringraziano tutto lo staff del Pulcino e la coordinatrice pedagogica Fabiola Crudeli per l'entusiasmo nell'adesione al progetto, esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti e la conferma del progetto anche per le prossime due annualità. "Questo progetto aggiunge ulteriormente valore al nostro servizio educativo dando la possibilità ai bimbi più piccoli, che frequentano il nido, di sperimentare sin dai primi mesi di vita l'apprendimento di una lingua straniera, senza costi aggiuntive per le famiglie ed inoltre consente una costante formazione del personale".