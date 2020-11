L'assessore Baroni: "Giunta al lavoro per rifare la macrostruttura del Comune"

La giunta comunale sta mettendo mano alla macrostruttura dell'ente, vale a dire il quadro dell'organizzazione degli uffici, dei dirigenti e delle competenze di ciascuno nella macchina comunale. Lo ha annunciato l'assessore alle Risorse Umane Maria Pia Baroni, nel corso del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio, su richiesta di un question time in merito. Queste le parole di Baroni: “La giunta sta discutendo su una revisione della macrostruttura dell'ente, è un percorso non ancora concluso dato che servono tempi adeguati di approfondimento e di valutazione”. Sempre Baroni: “Auspico tempi brevi”. Questi gli obiettivi: “La revisione della macrostruttura è pienamente demandata alla competenza della giunta comunale, e mira a definire un assetto funzionale e rispondente al programma di mandato, per potenziare la qualità dei servizi”.