Coronavirus, l'assessore regionale Donini di nuovo positivo: "Il Covid si è preso la sua rivincita"

Sono tanti i casi di reinfezione da Coronavirus. Tra questi c'è anche l'assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini, che venerdì mattina ha comunicato tramite i social di aver contratto nuovamente il covid, dopo averlo avuto nel marzo 2020 nel pieno della prima ondata. "Sintomi influenzali, tampone positivo. Il Covid con me si è voluto prendere la sua rivincita - scrive l'assessore Donini - Resterò isolato a casa, ma ugualmente operativo. E spero presto, grazie alle vaccinazioni eseguite, di tornare al lavoro sul territorio in presenza".

La variante Omicron 2, infatti, si sta diffondendo molto velocemente con una contagiosità che, secondo gli esperti, è ancora più alta della Omicron '1'. I sintomi della variante riportati più comunemente sono gli stessi dell'influenza: stanchezza, mal di testa, prurito in gola e raffreddore leggero. Tra i positivi c'è anche il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini: vaccinata con tre dosi, si trova in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute.

A Santa Sofia, invece, i positivi sono 102, uno dei quali ricoverati in ospedale. In isolamento domiciliare sono in 127. "Alla San Vincenzo De Paoli gli ospiti della cra sono tutti negativi ed escono dall'isolamento, mentre nella comunità alloggio i positivi sono 14 - comunica il sindaco Daniele Valbonesi -. E' in corso lo screening del personale per verificare eventuali nuove positività. Stabile la situazione all'istituto comprensivo, con una classe in sorveglianza. La situazione resta piuttosto complessa, ma meno violenta nelle conseguenze rispetto alle ondate precedenti. Serve attenzione per ridurre la diffusione del virus, pericoloso per le persone più fragili. Per questo resta importante vaccinarsi".