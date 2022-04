L'assessore ferrarese Gulinelli visita la "Maddalena", Melandri: "Primo step di una futura partnership museale di grande pregio"

L’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli, il noto storico dell'arte, Lucio Scardino, hanno visitato questa mattina la mostra “Maddalena - l’arte e l’immagine”, nell’ambito di un progetto più ampio e articolato di prestiti e scambi d’opere illustri tra la città di Forlì e il capoluogo estense. A fare da Ciceroni nelle dodici sezioni dei Musei San Domenico per sviscerare il mistero irrisolto della Maddalena, l’assessore Valerio Melandri e Stefano Benetti.

“Ringrazio l'assessore Gulinelli per esserci venuto a trovare proprio in occasione di questa straordinaria mostra - esordisce Melandri -. Tra gli oltre duecento capolavori esposti nei Musei San Domenico, a occupare un posto di grande rilievo è proprio un’opera ferrarese, ovvero il “Compianto” di Guido Mazzoni. Si tratta di un gruppo scultoreo di prestigiosa fattezza che sintetizza, attraverso la sua imponenza e il notevole impatto visivo, la memoria, il patrimonio artistico e la forte identità culturale del Comune di Ferrara".

"Il confronto e lo scambio di buone prassi tra Amministratori locali anche in ambito culturale rappresenta un grande occasione di crescita per i nostri territori - prosegue Melandri -. È con questo spirito che abbiamo inteso accogliere e accompagnare l’assessore Gulinelli nell’inedito itinerario dei grandi maestri della Maddalena. Partiamo da qui e con grande entusiasmo, per tessere le fila di un percorso di grande pregio incentrato sulle reciproche esperienze museali e artistiche. A beneficiarne, non potranno che esserne i cittadini e la qualità dell’offerta culturale di entrambi i Comuni".

"Dopo quelle di Ulisse e Dante, Forlì ospita un'altra mostra di altissimo livello, dedicata alla straordinaria figura della Maddalena e ai suoi molteplici volti che rispecchiano l’animo e il mistero dell'essere umano - dice l'assessore comunale di Ferrara Gulinelli -. Siamo felici di contribuire con opere ferraresi a questa importante esposizione. Proprio questo legame ci fa pensare a una concreta possibilità di nuove collaborazioni".