L'associazione "Amici di Padre Querzani" dona venti poltrone-letto alla Pediatria di Forlì

L'associazione "Amici di Padre Querzani", attraverso il presidente Maria Grazia Silvestrini, ha donato venti poltrone-letto alla Pediatria di Forlì, diretta dal dottor Enrico Valletta.Un gesto di solidarietà che contribuisce a rendere meno traumatica la degenza tra le mura ospedaliere dei bambini ammalati e dei genitori che li accudiscono. "L’Associazione Amici di Padre Querzani - spiega la dottoressa Silvestrini - è stata costituita con lo scopo di sostenere finanziariamente le attività di assistenza sanitaria, nutrizionale e scolastica per i bimbi della bidonville di Bukavu (Repubblica Popolare del Congo) tramite l’attività di Padre Giovanni Querzani missionario saveriano che opera in quella zona. Tutti gli interventi sono stati indirizzati ai minori della Repubblica Popolare del Congo".

"La donazione che stiamo effettuando - prosegue - è rivolta in particolare ai bambini malati e a coloro che li accudiscono, i loro famigliari e la vogliamo dedicare al ragioniere Andrea Ragazzini, deceduto quest'anno a causa del Covid, che ha fondato l'Associazione insieme a me ed ha contribuito attivamente alla gestione della stessa". "Un ringraziamento particolare in segno di riconoscenza - afferma il direttore generale Tiziano Carradori - per il sostegno che l'Associazione "Amici di padre Querzani" guidata da M. Grazia Silvestrini, ha voluto assicurare con questa significativa donazione, alla Pediatria dell'Ospedale di Forlì, in un momento difficile, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse a sostegno della sanità pubblica. Si tratta dell'ennesima attestazione concreta di solidarietà e vicinanza da parte della famiglia Silvestrini - Vespignani, da anni impegnata a fianco dell'Azienda sanitaria, a contribuire al miglioramento della qualità dell'assistenza"

"Il regalo che l’Associazione Amici di Padre Querzani Onlus e la sua presidente Silvestrini hanno fatto alla Pediatria del nostro ospedale - aggiunge Valletta - giunge in un momento di particolare impegno per le strutture sanitarie e di grande preoccupazione per tutto il tessuto sociale di cui siamo parte. Grandi attenzioni e grandi risorse sono riservate ogni giorno alla migliore gestione dell’attuale emergenza e, tuttavia, non meno importanti necessità continuano a trovare accoglienza grazie alla generosità e alla solidarietà di molti".

"Dare ai genitori dei bambini ricoverati la possibilità di una sistemazione sufficientemente confortevole nel mentre sono accanto ai propri figli era diventata, per noi, un’esigenza pressante - evidenzia il primario di Pedriatria -. Le 20 poltrone-letto che ci sono state donate, vanno a sostituire suppellettili ormai poco funzionali e non più del tutto idonee ad un’agevole permanenza nelle stanze del nostro Reparto. La nostra gratitudine va a tutti coloro che, all’interno e a fianco dell’Associazione, hanno contribuito perché questo importante gesto di vicinanza si potesse concretizzare".