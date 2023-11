L'associazione Anteas organizza un corso di approfondimento sulla Unione Europea

Nel primo semestre del 2024, si avrà l'importante occasione di rinnovare i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. In vista di questo evento di fondamentale importanza, l'Associazione Anteas, con sede presso la Cisl Romagna sede di Forlì in Piazza Del Carmine 16/20, ha deciso di organizzare un corso rivolto a tutti i cittadini, pensionati e non, del comprensorio Forlivese, di approfondimento sul funzionamento della Unione Europea. Il corso, articolato in quattro lezioni di due ore ciascuna, si terrà il 15, 22 e 29 novembre e il 6 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, nella sede di Anteas. Durante il corso, si fornirà un quadro completo su cosa sia, come sia composta e come funzioni l'Unione Europea, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti una visione chiara e dettagliata dell'importanza e del ruolo dell'UE nell'attuale contesto geopolitico.

“Siamo entusiasti di poter organizzare questa preziosa opportunità per approfondire la conoscenza sull'Unione Europea e di comprendere appieno il suo ruolo nel contesto socio-politico attuale - dichiara Mariolina Foietta, vice-presidente di Anteas Forlì -. Crediamo che questa iniziativa sia fondamentale per tutti coloro che desiderano essere informati e consapevoli del funzionamento dell'UE, specialmente in vista delle prossime elezioni parlamentari europee. Ogni lezione sarà strutturata in modo chiaro e coinvolgente, con spazio per domande e discussione. I relatori, esperti nel campo, guideranno i partecipanti attraverso i vari aspetti dell'Unione Europea, dalle sue istituzioni al suo processo decisionale. L'Unione Europea rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la prosperità dell'intero continente. Comprendere il suo funzionamento è essenziale per ogni cittadino interessato a contribuire al futuro comune dell'Europa. Attraverso questo corso di approfondimento, l'Associazione Anteas offre una preziosa opportunità di conoscenza e consapevolezza”.

Le quattro lezioni, strutturate con cura ed esperienza, consentiranno ai partecipanti di immergersi nei meandri delle istituzioni europee e del loro processo decisionale. Gli esperti nel campo guideranno con competenza e passione, rendendo il percorso di apprendimento coinvolgente e accessibile a tutti.

"L'invito è rivolto a tutti i cittadini, giovani e anziani, desiderosi di comprendere il ruolo determinante che l'Unione Europea svolge nella nostra quotidianità - conclude Foietta -. La conoscenza approfondita di questo contesto geopolitico non solo arricchisce l'individuo, ma contribuisce anche al rafforzamento della partecipazione democratica". Per coloro che desiderano partecipare o ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare Mariolina Foietta al numero di cellulare 3356767050 o recarsi direttamente presso la sede dell'Associazione Anteas.