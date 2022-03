L'associazione Arma Aeronautica di Ravenna in tour al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ricevuto giovedì la visita dell’Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Ravenna intitolata a Francesco Baracca. Il comandante, il tenente colonnello Giorgio Agostini, ha accolto gli ospiti e dopo la proiezione di un briefing illustrativo e storico per presentare le attività istituzionali dell’ente, ha accompagnato i visitatori nelle principali strutture del Reparto, in particolare verso le officine meccaniche, dove gli stessi hanno potuto apprezzare l’importanza delle competenze tecniche-professionali del Reparto non solo per l’Aeronautica Militare ma anche per le Istituzioni del territorio romagnolo.

Particolarmente entusiasmo ha suscitato il restauro, in corso d’opera, di una Autoblindo storica Fiat Fox Armoured Car, in prospettiva del Centenario dell’Aeronautica Militare che cadrà nel 2023. Al tradizionale scambio di doni, il presidente della Sezione, Alberto Fussi, ha ringraziato il comandante ed i suoi collaboratori per l’accoglienza e ha manifestato la sua ammirazione per l’organizzazione logistica ed infrastrutturale del Secondo Gruppo. Agostini ha sottolineato "la profonda stima per l’Associazione Arma Aeronautica portatrice dei valori morali fondamentali e tradizionali, anello di congiunzione tra passato, presente e futuro come vivido esempio per le giovani generazioni di militari e di cittadini per il loro profondo spirito di corpo e di aggregazione".