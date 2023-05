L'Associazione Arma Aeronautica in visita al 6° Stormo di Brescia

In occasione delle celebrazioni del Centenario di Fondazione dell’Aeronautica Militare, l’Associazione Arma Aeronautica di Forlì insieme alle altre Sezioni della Romagna, Faenza, Lugo e Ravenna, si è recata in visita presso lo storico 6° Stormo dei “Diavoli Rossi” di Ghedi (BS), fiore all’occhiello della Forza Armata.

Al termine del briefing mattutino, tra i vertici istituzionali delle Sezioni e il delegato del Comandante Col. Pil. Giacomo Lacaita, il Ten. Col. Canale, è avvenuto il tradizionale scambio di doni che ha suggellato il gemellaggio tra le Associazioni e lo Stormo a testimonianza del forte legame che unisce i reparti operativi della Forza Armata con le Associazioni d’Arma, custodi della memoria storica e della passione per l’universo aeronautico.

Al termine dell’ intensa giornata, il nutrito gruppo di partecipanti ha avuto il piacere di assistere ad evoluzioni, atterraggi, decolli, touch and go e spettacolari cabrate eseguite da entrambi i velivoli in dotazione allo Stormo, lo storico Tornado, in forza da oltre 40 anni e protagonista in vari scenari tattici e il “neoassegnato” F 35 A stealth, destinato, durante questa delicata fase di transizione, a sostituire il Tornado nei prossimi anni.